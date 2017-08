Urgent - Drame de Demba Diop: le président des supporters de l'USO et le joueur Djib Guèye arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 09:40

Le président des supporters de l'Union Sportive de Ouakam (USO) et un de ses joueurs, Djib Guèye qui portait le n°14 lors de la rencontre entre le Stade de Mbour et l'Union Sportive de Ouakam ont été arrêtés.





L'information est donnée par Senego. Le président des supporters de l’USO, Timéra est arrêté pour non dénonciation tandis que le joueur, transfuge de Ngor avait été accusé d’avoir poignardé un supporter du Stade de Mbour. Il avait même porté plainte, à en croire la source. Ils sont actuellement dans les locaux de la police centrale. Toute la population de Ouakam s’est mobilisée pour faire face à ce qu’elle appelle de cabale contre l’USO.





Pour rappel, l’Uso est au cœur du drame de Demba Diop le 15 juillet dernier ayant fait huit (8) morts et des centaines de blessés.

