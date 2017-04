Urgent : Echauffourées entre la police et la caravane de Malick Gakou à Djeddah Thiaroye Kao, six militants du Grand Parti arrêtés

La Caravane de Malick Gakou dans le cadre de sa visite de proximité prévue ce dimanche 09 avril à l'occasion de la deuxième journée de son programme "Président Banlieusiard" a été accueillie par des jets de grenades lacrymogènes de la police à Djeddah Thiaroye Kao .



Ce matin Djeddah Thiaroye Kao est le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans du Grand parti d’El Hadj Malick Gackou qui se rendais sur les lieux pour les besoins de leur programme ‘’Président banlieusard’’.



A cette occasion la police a procédé une descente chez le responsable local du Grand Parti Mamadou Badiane, dit Gaindé où de nombreux militants se sont donné rendez-vous pour accueillir la caravane de Gakou.



Selon Bamba Ndiaye, un des responsables du Grand Parti, que votre site de référence Leral.net a joint au téléphone, ‘’la police est venue pour interrompre la caravane au motif qu’ils n’ont pas reçu d’autorisation. Des altercations verbales se sont produits entre le coordonnateur local de cette entité et des éléments des forces de l’ordre. Par la suite ils ont commencé à jeter des grenades lacrymogènes sur des gens et c’est ça qui a généré et naturellement il y a eu des ripostes’’.



Quant à Matar S. Ndiaye, un des organisateurs de cette caravane que nous avons également joint au téléphone, il fait état de six (6) arrestations des militants du Grand parti et dont Mamadou Badiane dit Gaindé qui sont présentement au commissariat de la police de Djeddah Thiaroye Kao.



Non content de l’arrestation de leurs camarades, les jeunes de la localité se sont livrés à des échanges nourris de jets de pierres auxquels répondaient les policiers par des tirs de grenades lacrymogènes.



Des tractations sont présentement en cours pour obtenir leur libération.



Affaire à suivre donc…



Landing DIEDHIOU, Leral.net

