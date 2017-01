Urgent Gambie: La Cour Suprême refuse de se prononcer sur les recours de Yahya Jammeh

Le président de la Cour suprême a refusé de statuer sur le recours déposé par les avocats de Yahya Jammeh.



Par ailleurs, le président sortant demande l'annulation de la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow, prévue jeudi à Banjul.

Le juge Emmanuel Fagbenle a déclaré qu'il ne pouvait pas rendre une décision sur un recours puisqu'il est lui-même concerné. En effet, Yahya Jammeh demande à la Cour suprême d'émettre « une interdiction » à toute personne investie de pouvoir judiciaire de permettre à Adama Barrow de prêter serment.



La Cour suprême n'a pas été en mesure de se prononcer sur les autres recours déposés par Yahya Jammeh jusqu'au mois de mai 2017. En cause, l'absence de la plupart des magistrats qui doivent siéger dans cette instance.



Investiture d'Adama Barrow



"Le mandat de Jammeh se termine le 19 janvier, et à cette date, commencera le mandat du président élu Barrow", a affirmé dimanche son porte-parole, Mai Fatty. Il a rappelé qu' "il sera investi et assumera alors sa fonction sans faillir"



Source bbcafrique