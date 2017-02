Urgent-Gambie: Le président Adama Barrow dévoile la liste des membres de son gouvernement

Moins d’une semaine après son retour à Banjul, le nouveau président Gambien a rendu public la liste des membres de son gouvernement. Et sans surprise l’équipe de Barrow est essentiellement composée de membre de la coalition qui l’a porté au pouvoir. Senegal7.com vous livre la liste du gouvernement Gambien post Yahya Jammeh. 1. Ministère de l’Economie et des Finances: Amadou Sanneh

2. Ministère du Commerce, de l’Intégration régionale et Emploi -D. Isatou Touray

3. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de lm’exetrieur – Ousainou Darboe

4. Ministère de la Jeunesse et du Sport – Henry Gomez

5. Ministère du Tourisme et de la Culture – Amat Bah

6. Ministère de l’Agriculture-Omar Jallow

7. Ministère de la Decentralisation et des Collectivités locales- Lamin N Dibba

8. Ministère de l’Intérieur – Mai Ahmad Fatty

9. Ministère de la pêche, des Ressources halieutiques et chargé des questions parlementaires – James Gomez

10. Ministère de l’Environnement et Ressources naturelles- Lamin B Dibba





