Urgent-Grave accident à Kaolack : des étudiants revenant de Sédhiou tués

Un violent accident a fait 3 morts et plus de 30 blessés à hauteur de Ngathie Nawdé dans la région de Kaolack.

La collision qui s’est passée aux environs de 10 heures, ce matin, a opposé un bus chargé d’étudiants revenant de Sédhiou où ils étaient allés voter, à un camion malien remplis de sacs de ciment. Le choc était tellement violent, rapportent des témoins que les éléments des Sapeurs-pompiers, aidés des gendarmes, ont passé près de deux tours d’horloge pour accéder à l’intérieur du bus et évacuer les blessés.



Les victimes ont finalement été évacuées à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Une enquête a été ouverte.



Source: Pressafrik