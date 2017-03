Urgent Kalidou Koulibaly : l’hôtel en Angleterre a bien été payé par… et non par moi

‪Je tiens à préciser que la facture de l’hôtel en Angleterre a bien été payée par la Fédération sénégalaise de football (FSF)et non par moi même ‘ Je n’ai offert qu’ un moyen de paiement ! La somme m’a été remboursée! Merci à vous!



Allez les "Lions"!



Footempo.com

