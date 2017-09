Urgent: L’ancien Ministre libéral, Amadou Tidiane Ba est décédé

On vient d’apprendre le décès de l’ancien maire libéral de Sédhiou, Amadou Tidiane Bâ. Ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sous le régime du président Wade, le professeur Amadou Tidiane Ba a été rappelé à Dieu ce mercredi vers 18h, à l’hôpital Principal de Dakar, où il était interné, a appris la RFM.



Rappelons que le professeur Amadou Tidiane Bâ a été le premier Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Leral.net présente ses condoléances à la nation Sénégalaise, aux populations de Sédhiou et à sa famille éplorée.