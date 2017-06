Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Urgent- Le Sommet des chefs d’Etat de la Cedeao de Monrovia, prévu demain sur fond de haute tension Rédigé par Alain Lolade le 3 Juin 2017 à 17:39 | Lu 946 fois Annoncé en grande pompe au Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cedeao qui s'ouvre demain dimanche, à Monrovia (capitale du Liberia), Sa Majesté le Roi Mohamed VI a décidé de ne plus finalement, s'y rendre. La participation du Premier ministre israélien , guest star du sommet- sur invitation du Président de la Commission de la Cedeao,- plombe déjà le raout. Des pays comme le Niger, le Nigéria, le Mali risquent de boycotter aussi l'événement. Décryptage

Mohamed VI a décidé de ne pas se rendre au Liberia pour éviter un big télescopage avec le gouvernement de Tel-Aviv. A ce sommet crucial et tant attendu du Royaume chérifien, qui devra acter l’adhésion du Maroc au sein de l’organisation de la Cedeao, la participation du Premier ministre israélien, agace plus d’un.

Risque de boycott

Le Maroc a dépêché son ministre des Affaires Étrangères, Nasser Bourita auprès du Président ivoirien Alassane Ouattara pour défricher la voie avant dimanche 4 juin 2017 à Monrovia, jour du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement. Rabat avait décidé de déployer la grosse artillerie diplomatique avant que les choses ne prennent une autre tournure. La participation d’une haute personnalité de l’establishment politique israélien au raout des pays membres de la Cedeao, intervient dans un contexte de repositionnement géopolitique international favorable à l’Etat de la Palestine.

<< Le Maroc qui préside la conférence Al Qod’s ne pouvait pas y participer, ce serait mal vu et pourrait être assimilé à une fuite en avant ou une trahison diplomatique >>, commente une source diplomatique à Confidentiel Afrique.

Quelle mouche aurait piqué le Président de la Commission de la Cedeao à vouloir faire inviter Netanyahou comme invité d’honneur de l’événement ? Quelle est la nature de connexion qui lie les deux hommes ?

Cela fait tellement désordre dans certains palais africains que la présence de certains pays comme le Niger, le Mali, le Nigéria et probablement le Sénégal, reste incertaine ou réduite au strict minima en termes de représentativité gouvernementale.



Ces pays entretiennent de très bons rapports diplomatiques avec l’état palestinien. Dakar a récemment coupé les ponts avec Tel-Aviv. L’absence du Nigéria à ce 51e sommet qui s’ouvre demain à Monrovia, serait un coup dur puisque le géant nigérian accueille non seulement le siège de l’organisation sous- régionale mais contribue au 2/3 du budget de l’instance régionale. Son désistement va impacter sur la sérénité du Sommet.

Par Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique



