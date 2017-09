Urgent : Le fameux match Afrique du Sud vs Sénégal sera rejoué en novembre

Les Lions du Sénégal qui avaient réduit leur chance de participation à la prochaine coupe du Monde 2018 en Russie en concédant le nul le mardi dernier contre Les Etalons, peuvent encore garder le sourire.



La plainte de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre l’arbitrage-maison du Ghanéen Joseph Lamptey a porté ses fruits. Cette rencontre vient d’être reprogrammée par la Fifa, informe une source fédérale.



Pour rappel, M. Lampey avait accordé un penalty inexistant à l’Afrique du Sud avant de laisser les Bafana Bafana inscrire un deuxième but alors qu’il avait arrêté le jeu. C’était le 12 novembre 2016.



Selon nos sources, le match sera rejoué avant la manche retour prévue contre la même sélection sud-africaine à Dakar au mois de novembre prochain.



Pour rappel, la CAF s’était contentée de suspendre le Ghanéen pour «avoir accordé un penalty pour une main qui n'existait pas ».



Par la suite, la Fifa s’est saisi de l’affaire. Et le 20 mars dernier, Lamptey a été suspendu à vie par l’instance suprême du football mondial, pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal (2-1), en qualifications du Mondial 2018.



Après enquête de la Fifa, le directeur de jeu a été reconnu coupable de «manipulation» d'un match, pour avoir «influencé illégalement le résultat». Ce qui relance complètement cette poule D où le Burkina Faso est leader avec 6 points +2, suivi du Cap-Vert (6 points -2) et du Sénégal 5points +1. L’Afrique du Sud ferme la marche.



