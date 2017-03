Urgent:Mame Mareme Thiam Babou arrêtée à Dakar puis acheminée à Fatick

L'information a été donnée par une source digne de foie et Leral.net va vous donner les détails de son arrestation. En effet, la bataille de leadership au sein de la Convergence des jeunes de l’Apr (Cojer) qui n'a pas encore connu son épilogue. Cette convocation fait suite aux attaques par des nervis dont Thérèse Faye Diouf a été victime récemment.



Pour rappel, la coordonnatrice nationale de la Cojer, Thérèse Faye Diouf, en déplacement à Fimela, a été victime d’une attaque d’un groupe d’assaillants. Ces derniers étaient arrivés en car.



Et dès leur descente, ils ont foncé sur les lieux du meeting de la patronne de la COJER avec des jets de pierres et de projectiles de toutes sortes, déclenchant la confusion et la débandade totale.

Fort de cela, l'affaire qui a été confiée à la juste poursuit son cours et de source sûre nous apprenons l'arrestation de Mame Marième Thiam Babou à la suite de son refus de déferer a la convocation de la gendarmerie. Selon toujours la source, Mme Babou a été appréhendée à Dakar avant d'être acheminée à Fatick.



Khary DIENE, Leral.net