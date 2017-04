Urgent : Mame Marième Thiam Babou condamnée à 3 mois avec sursis pour les incidents de Fimla

Le verdict concernant les incidents de Fimla vient de tomber et Mame Marième Thiam Babou de l’Alliance pour la République (APR) a été reconnue coupable et a écopé d’une peine de 3 mois avec sursis .



En continuant à contester ouvertement Thérèse Faye Diouf pour raison de dépassement d’âge, malgré la consigne d’interdiction du Président Macky Sall, lors de l’université républicaine de la Cojer à Mbour, la dissidente Mame Marième Thiam Babou risquait gros avec l’incident de FIMELA avec des échauffourées qui avaient atterri sur la table de la gendarmerie où elle est d’ailleurs convoquée.





Pour rappel, après la fameuse bataille sanglante au siège de l’Apr à Dakar au mois de novembre dernier dont ont été victimes les frondeurs conduits par Mame Marème Thiam Babou, samedi dernier, le scénario s’étai reproduit à Fimela avec une attaque contre la responsable nationale des jeunes de la part de nervis.

Arrivés en car, ils ont foncé sur les lieux du meeting de la patronne de la COJER avec des jets de pierres et de projectiles de toutes sortes, déclenchant la confusion et la débandade totale.



Le bilan faisait état de dégâts assez graves. Le véhicule du responsable des cadres de Fimela, Docteur Niane a été saccagé et le fils de Djibril Diop, un des responsables de l’Apr, a été blessé à la figure par les assaillants.



Pour situer les responsabilités, la gendarmerie avait ouvert une enquête et du côté du maire de Fimela, une plainte avait aussi été déposée et l’enquête diligentée.



Massène DIOP Leral.net