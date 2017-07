Urgent-Médina: Le domicile de Cheikh Ameth Tidiane Bâ de BBY attaqué par des individus lourdement armés

Alors que la campagne tire à sa fin, la violence, elle, va en crescendo. La maison du Directeur des Impôts et des Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, par ailleurs responsable politique de Benno Bokk Yaakaar à Médina a été violemment attaquée cette nuit, vers les coups de 20 heures, par des individus lourdement armés.



Avant de se rendre à son domicile, ces assaillants se sont d’abord rendu à la Place du Centenaire pour interrompre le meeting organisé par Cheikh Ameth Tidiane Bâ et Seydou Guèye, porte-parole du Gouvernement.



Pour aiguiser leur appétit de faire mal et très mal, ces assaillants munis de machettes, d’épais et de pierres sont allés saccager la maison le domicile du Directeur impôts.



Ces individus qui seraient identifiés comme des membres d’une des coalitions de l’opposition n’ont laissé aucune chance au dîné préparé pour les circonstances de ce meeting, les portes et les fenêtres de la maison défoncées, des chaises saccagées.



Certains jeunes de Benno Book Yaakaar présents sur le lieu ont essayé de s’opposer. Trois d’entre eux ont été gravement blessés. Ils ont été acheminés à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



N’eut été la police qui est intervenue à temps avec des gaz lacrymogènes, l’irréparable allait se produire.



Landing DIEDHIOU, Leral.net