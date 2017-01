Urgent : Neneh Macdouall Gaye, ministre gambienne des Affaires étrangères à Dakar ( Document lettre de démission) La ministre gambienne des Affaires étrangères, Neneh Macdouall Gaye, a tourné le dos au président Yaya Jammeh juste après l’élection présidentielle. Annoncée au Usa, la dame a atterri à Dakar et se trouve actuellement dans la capitale sénégalaise.

Envoyée en Arabie Saoudite pour participer à une conférence, Neneh Macdouall Gaye ministre des Affaires étrangères de la Gambie en a profité pour ne plus revenir dans son pays, préférant s'enfuir.



A l’image d’autres officiels gambiens qui ont quitté le bateau en cette période de crise où Jammeh fait des pieds et des mains pour garder le fauteuil présidentiel, la ministre gambienne des Affaires étrangères semble avoir mesuré toute la gravite de la situation.



Neneh Macdouall Gaye a choisi de partir à temps . De source sûre, elle séjourne actuellement dans la capitale sénégalaise. Votre site www.leral.net se garde cependant bien de donner son adresse pour des raisons de sécurité évidentes mais compte revenir sur cette affaire avec de plus amples informations.



Khary DIENE, Leral.net



