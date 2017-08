Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Urgent : Oulèye Mané libérée, son avocat "dément" avec prudence Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Arrêtée pour outrage au chef de l’Etat, Ouleye Mané vient d’être libérée révèle la RFM. Elle avait été arrêtée suite à un photomontage du président de la République qu’elle avait partagée sur WhatsApp, au mois de mai dernier.

Joint vers 17 h 15, l’avocat de Oulèye Mané, Me Serigne Ndiongue Seri a servi à leral.net presque un démenti de la libération de sa cliente. « Je l’ai appris comme vous les journalistes. J’ai eu quand même à faire des vérifications à la chambre d’accusation mais, elle n’est pas encore livre. Le cas échéant, ce n’est la chambre d’accusation qui l’a libéré et le greffier m’a confirmé que le dossier de Oulèye n’est pas passé la- bas. Je suis au même niveau d’information. Jusque-là, je n’ai pas une information fiable pouvant attester de sa libération. Déjà, le lundi matin, j’ai reçu une notification de rejet de de sa liberté provisoire.



La Section de Recherches de Dakar avait arrêté la jeune fille à cause d’un photomontage qui franchit les limites du tolérable.

Les auteurs de cet acte ignoble avaient pris la photo d’un homme nu, en position couchée sur le dos, pour ensuite y coller la tête de la première autorité.



Au-delà même du fait que Macky Sall est la première Institution du pays, ce montage n’a même pas pris en compte le fait qu’il soit avant tout un père de famille qui a une femme et de grands enfants.

En effet, Oulèye Mané avait partagé cette image intolérable dans un groupe WhatsApp composé de sept personnes avant que ces derniers ne l’envoient à leur tour, à leurs contacts. À côté d’elle, quatre personnes ont été arrêtées. Un des suspects était d’ailleurs tombé à Tivaouane où les gendarmes sont allés le chercher.





Accueil Envoyer à un ami Partager