Urgent: Papa Samb Mboup et Farba Senghor exclus du PDS pour actes d'inscipline

Lundi 27 Mars 2017

Le Secrétariat National du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) s’est réuni le lundi 27 mars 2017 sous la présidence de Oumar SARR, Secrétaire Général National Adjoint.



Après avoir entendu un important rapport du secrétaire général national Adjoint sur les actes d’indiscipline des frères Pape Samba MBOUP et Farba SENGHOR, vu l’urgence et en application des statuts du parti le secrétariat national, après en avoir délibéré, décide l’exclusion définitive de Pape Samba MBOUP et Farba SENGHOR.



La présente décision prend effet immédiatement et le bureau politique en sera informé conformément aux statuts.

