Urgent: Plus de 10 morts dans l'incendie au Dakaa de Médina Gounass !

Mercredi 12 Avril 2017

Un incendie s’est déclaré au Daaka de Médina Gounass. Le bilan provisoire fait état de plus de 10 morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels. Les pèlerins appuyés par les sapeurs-pompiers, tentent d’éteindre le feu.

L’incendie qui s’est déclaré dans le lieu où résident les fidèles vers 16h, a fait beaucoup de dégâts, notamment en pertes de vies humaines. Les commerçants sont également touchés par ce sinistre. Aux dernières nouvelles, les sapeurs-pompiers tentaient encore de maîtriser le feu.

A noter qu’à chaque édition de cette retraite spirituelle, un voire des incendies se déclarent de manière assez récurrente, apportant leur lot de dégâts.



Toutefois, cette édition 2017 affiche un bilan extrêmement sévère en pertes de vies humaines (10 morts et des blessés) et pourrait même s'alourdir selon des témoins sur place.



RFM



