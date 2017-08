Urgent-Sénegal: Le gouvernement sort un décret consacrant la cession de Tigo à Wari

Nous annoncions hier dans deux éditions électroniques, que le Chef de l’état sénégalais, Macky SALL avait pris l’affaire Tigo-Wari en main. Il avait même instruit son Premier ministre Boun Abdallah DIONE pour suivre le dossier. Confidentiel Afrique informait avec certitude selon des sources bien introduites, que le Directeur Général de l’ARTP, M.Abdoul Karim SALL avait été saisi pour casser le contrat et laisser continuer le processus non bouclé de l’opération de cession conformément aux règles. Avec ce décret publié ce mercredi par l’état consacrant la cession de Tigo à Wari, nos informations se confirment.











Capacité financière de Kabirou et de Wari







Le gouvernement après avoir pris les assurances de la capacité financière de Kabirou et du Groupe Wari et conformément à la réglementation en vigueur, a pris la décision ferme de signer ce décret consacrant la cession de Tigo à Wari.



L’état sénégalais s’est enquis de tout le dispositif juridique et financier du Groupe Wari.



Une bataille gagnée par l’entrepreneur Kabirou MBODJE soutenu par le sens patriotique élevé du Président Macky SALL.











Voici en dessous le décret consacrant la cession de Tigo à Wari















































Par Ismael AIDARA http://confidentielafrique.com