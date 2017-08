Urgent- Serigne Assane Mbacké et Mor Lô relaxés au bénéfice du doute

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017

Le Tribunal d’instance de Diourbel vient de prononcer la relaxe au bénéfice du doute pour Serigne Assane Mbacké et Mor Lô, poursuivis pour destruction de biens publics, voies de fait, et actes de vandalisme, dans l’affaire relative au saccage du matériel électoral le jour du scrutin des législatives du 30 juillet dernier, à l'université Serigne Abdou Lahat Mbacké de la cité religieuse de Touba.

