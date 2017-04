Urgent : Souleymane Ndéné Ndiaye rejoint Macky Sall et le camp présidentiel : "J'accepte avec mon parti l'union nationale pour le peuple de participer à élargir la majorité présidentielle" Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien premier ministre d'Abdoulaye Wade a rejoint officiellement Macky Sall et le camp présidentiel en direction des élections législatives.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2017 à 12:21 | | 3 commentaire(s)|

"Il y a des moments où l'appel de la patrie et et de l'amitié est plus fort que tout Et Macky Sall, lors de la présentation de condoléances suite au décès de la maman de notre frère Samuel Sarr avait dit qu'il lançait cet appel à mon plus que frère Souleymane avec qui je partage des origines sine saloum et pas seulement Le président Macky Sall a aussi publiquement réitéré son souhait de me voir travailler à ses côtés. Et il a raison de pronostiquer que les choses ne seront pas simples pour moi et ne le seront pas aussi pour lui Après mûre réflexion, j'ai donc décidé de serrer la main tendue par le président Macky Sall., J'accepte avec mon parti l'union nationale pour le peuple de participer à élargir la majorité présidentielle" a solennellement déclaré Souleymane Ndéné Ndiaye au micro de la RFM dans le journal de 12 heures.



C’est en main 2015 que l’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait mis sur les fonts baptismaux son parti politique sous le nom d’Union Nationale pour le Peuple (UNP). Il entrait ainsi de plain-pied dans l’arène politique. Sa vision est claire, « gouverner le Sénégal ». Son slogan ? « Réussir ensemble pour le Sénégal », en se basant sur des principes de « liberté, de solidarité et de patriotisme ».



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook