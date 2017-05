Urgent: Thierno Alassane Sall aurait annoncé sa démission du gouvernement

Thierno Alassane Sall, ministre de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables aurait démissionné du gouvernement de Mohammed Boun Abdallah Dionne, selon la radio Sud Fm, sans plus de précisions.



Nommé ministre des Transports aériens dans le premier gouvernement du régime de Macky Sall, dirigé par Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall été limogé au lendemain des élections locales de Février 2014. Il a été réintégré dans le gouvernement après la nomination de Mohammed Boun Abdallah Dionne qui succéda à Aminata Touré.



Membre fondateur de l'Apr et responsable à Thiès, Thierno Alassane est ingénieur en Télécommunications et en Aviation civile. Il a eu une brève expérience à la tête de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), dont il était le directeur général d’avril 2012 a Octobre 2012.



Diplômé de l’École nationale d’ingénieurs de Sfax (Tunisie), il a travaillé pendant 22 ans à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), dont le siège se trouve à Dakar. Il a été représentant de l’Asecna au Sénégal et aux Comores.



Il a occupé les fonctions d’auditeur de l’aviation civile pour le compte de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) en Afrique, en Europe et en Asie. Il a aussi été chef du Département sécurité et qualité à la direction générale de l’Asecna et Directeur de la navigation aérienne de l’Agence nationale de l’aviation civile du Sénégal (Anacs).



À l’Asecna où il a passé le plus gros de sa carrière professionnelle, il a aussi occupé le poste de Chef de l’Inspection technique. Avant d’être nommé membre de l’équipe des 19 experts mondiaux choisis pour la mise en place de l’annexe 19 de l’OACI sur la sécurité aérienne, Safety Management Panel (SMP).



Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire.