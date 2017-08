Urgent: Un bus dérape et tue deux personnes à Khombole

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2017 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|

Les accidents se poursuivent et se ressemblent sur les routes. Ce jeudi, un bus de transport en commun a fait un accident, à l’entrée de Khombole (Thiès).



Ce véhicule immatriculé Dk 1744 EP en partance pour Touba, a heurté un autre véhicule avant de poursuivre sa course folle dans une maison, occasionnant l’effondrement du mur de clôture.



Le choc a provoqué la mort de deux passagers et de très nombreux blessés dont certains dans un état grave, a constaté le correspondant local de la Rfm. Les victimes ont été évacuées au centre de Santé de Khombole. Environ 30 personnes ont perdu la vie et près de 100 ont été blessées dans les accidents entre juillet et août 2017, au Sénégal.





RFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook