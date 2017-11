Urgent Vidéo – Londres: Coups de feu à la station Oxford Circus et panique générale

Rédigé par Madiop Wade le 24 Novembre 2017 à 19:32 | Lu 181 fois

Un « incident » potentiellement terroriste a eu lieu ce vendredi après-midi à la station de métro londonienne d’Oxford Circus, qui a été fermée, a annoncé la police dans un tweet. Des policiers armés se sont déployés sur le site, et ils ont appelé les passants à éviter le secteur.

Selon la police britannique, un « certain nombre de tirs » ont été entendus à 16h38 sur Oxford street et dans le métro Oxford circus. La police estime qu’il pourrait s’agir d’un acte terroriste.