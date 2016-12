Urgent : Vincent Bolloré porte plainte contre le journaliste Adama Gaye… Les causes Le journaliste Adama Gaye est attrait devant la barre par le célèbre homme d'affaires Vincent Bollore. C'est du moins ce qui ressort d'un poste publié par Adama Gaye sur sa page facebook.

Et le journaliste de s'interroger "y a-t-il des hommes politiques, publics derrière ? Ni la date, ni le lieu du procès ne sont indiqués. Ce procès, s'il a lieu, concerne tous les Africains qui refusent de baisser la tête, de laisser les acteurs étrangers faire main-basse sur l'Afrique et ses ressources. Je ferai face..."

"Ce matin, j'ai reçu, par la poste, un courrier envoyé par l'avocat parisien de Vincent Bolloré qui indique qu'il intente un procès contre ma personne parce que, dit-il, j'ai attente à son honneur dans un texte que j'ai publié sur Facebook, le 16 octobre dernier. Bizarre. Bizarre. Tardif procès...", peut-on lire dans ledit poste.Et le journaliste de s'interroger "y a-t-il des hommes politiques, publics derrière ? Ni la date, ni le lieu du procès ne sont indiqués. Ce procès, s'il a lieu, concerne tous les Africains qui refusent de baisser la tête, de laisser les acteurs étrangers faire main-basse sur l'Afrique et ses ressources. Je ferai face..."



