Urgent: Wari a le feu vert de la Banque centrale de Freetown pour opérer en Sierra Léone C’est le grand mercato pour l’entreprise Wari qui poursuit sa montée en puissance. Après deux opérations de rachat (Tigo et SIAB Togo) menées avec succès, revoilà l’entrepreneur Kabirou MBODJE prendre pied en Sierra Leone. La Banque centrale de Freetown vient d’autoriser le groupe Wari à opérer en Sierra Leone. Grosse exclusivité de Confidentiel Afrique.

Selon des informations exclusives parvenues à "Confidentiel Afrique" ce vendredi 24 mars 2017 et recoupées auprès de sources autorisées, le groupe Wari qui étale ses tentacules, met le turbo. Une fois de plus, après le rachat du deuxième opérateur de téléphonie Tigo sur le marché sénégalais et d’une banque libyenne, SIAB Togo (ex BALTEX), revoilà l’entreprise Wari à l’assaut de la place financière de Freetown (capitale de la Sierra Léone).



Elle vient de décrocher son quitus d’autorisation auprès de la Banque centrale de Sierra Leone d’opérer en République de Sierra Leone. Une grosse prouesse que d’aller à la conquête des niches à fort potentiel dans l’espace Cedeao.



L’entrepreneur Kabirou Mbodje accélère ainsi la cadence et pose ainsi un jalon supplémentaire dans la stratégie d’expansion du Groupe Wari. "Confidentiel Afrique" après avoir poussé ses investigations, est en possession de documents officiels relatifs à la lettre de notification d’autorisation de la Banque centrale du pays d’opérer en République de Sierra Leone.



