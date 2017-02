Urgent: Wari rachète Tigo ...

Le Groupe Millicom a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord avec le Groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal. La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur, annoncent les deux partenaires dans un communiqué conjoint.



Il s’agit d’une grande surprise pour les analystes qui s’attendaient surtout à voir le groupe de Kabirou Mbodj poursuivre sa percée dans le monde de la finance en rachetant une banque ou, à défaut, en proposant des comptes électroniques aux nombreux usagers de son service de transfert. Au final, ce n’est ni l’un ni l’autre scénario qui est arrivé. Wari rachète Tigo et se pose en opérateur global, concurrent sérieux de la Sonatel engagée aussi, via la maison mère Orange, dans une course contre la montre en décrochant des agréments lui permettant d’opérer comme une banque en France et en Afrique.



Cette transaction saluée par Mauricio Ramos, Directeur Général de Millicom, comme une contribution à l’inclusion sociale et financière » fait de Wari l’un des futurs acteurs de la finance et des télécoms en terre africaine. Le PDG de Wari, Kabirou Mbodje, voit dans cette acquisition, « un pas décisif dans la stratégie du Groupe de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines ».



Et d’ajouter: »nous restons convaincus que ce sont des initiatives privées africaines, comme celle que nous venons de sceller, alliées au soutien inconditionnel du Service Public et de toutes les populations, qui permettront les avancées majeures dans nos économies et l’essor du continent Africain ».



Wari, plateforme digitale de services financiers, leader au Sénégal, est présente dans 60 pays, et fournit des services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau. Tigo est quant à lui la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.



Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort qui apportera encore plus d’innovations et de services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal.