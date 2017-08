Urgent : les 3 voyagistes sont au niveau de la cave du palais de Justice

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|



Les choses vont très vite à propos des trois voyagistes arrêtés il y a trois jours dans l’affaire des 153 personnes bloquées à Dakar alors qu’elles devaient se rendre au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, à la Mecque. Ils ont été déférés au Parquet ce matin.

D’après un de leurs avocats, ils seront présentés devant un juge d’instruction pour « enquête ».

« L’affaire est en cours ; actuellement ils sont au niveau de la cave du Tribunal régional hors classe de Dakar. Ils ont passé la nuit d’hier, au commissariat de Grand Dakar avant de rejoindre aujourd’hui, la cave », a soutenu jeudi, Me Me Aboubacar Barro

Il ajoute sur Rfm (privée) que « le Procureur a saisi le dossier et qu’il est fort probable que ça aille en instruction ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook