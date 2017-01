Urgent : un incendie ravage plusieurs habitations à Bofi (Kaffrine)

Un violent incendie s’est déclaré dans le village de Bofi, un village situé dans la région de Kaffrine. Le sinistre dont l’origine est pour le moment méconnue, a ravagé une dizaine de cases, soutient un témoin joint par la Rfm.



En plus des habitations détruites, on note aussi la décimation de plusieurs élevages de bovins, et d’ovins, s’y ajoute les silos emportés dans les flammes.



Face à cette désolation, les habitants de cette localité lancent un appel aux autorités afin qu’elles leur portent secours car, affirment-ils, la plupart de leurs vivres est partie en fumée.



Pressafrik.com