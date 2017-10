Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Usa: Vivez en images l’incroyable mariage du rappeur Gucci Mane Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2017 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Le rappeur américain Gucci Mane s’est marié à Keyshia Ka’oir. Le couple Davis s’est uni, mardi 17 Octobre, à Miami (USA). Les deux amoureux ont pris un an pour tout organiser et les résultats sont bien visibles sur les photos postées par le couple sur instagram.



Du gâteau géant à la robe de la mariée tout était impeccable. Les invités ont respecté le dress code et étaient tous habillés en Blanc. Le couple a médiatisé les préparatifs du mariage dans une émission en dix épisodes mettant en scène la famille et les amis des mariés: «Gucci Mane et Keyshia Ka’oir: The Mane Event». La cérémonie a même été diffusée en direct sur la chaîne de télévision américaine BET.



La cérémonie en grande pompe qui a coûté près de 1,5 million de francs. «Je veux un mariage royal, tout en blanc et avec des diamants et des strass», avait indiqué la Jamaïquaine de 32 ans au magazine People.



Des invités de marque étaient présents, tels que les rappeurs Puff Daddy, Rick Ross, Big Sean ou encore 2 Chainz, tout de blanc vêtus.











Accueil Envoyer à un ami Partager