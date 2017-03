Usine IKAGEL de Mbour ravagée par les flammes : Le ministre Oumar Gueye sur les lieux de l’incendie Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Monsieur Oumar Gueye a effectué, le mardi 07 mars 2017, une visite à l’usine des produits halieutiques d’Ikagel de Mballing (Mbour) qui a connu un incendie.

En compagnie des différents services du département de la pêche, le Ministre était venu s’enquérir de la situation de l’usine, frappée par un incendie, le 4 février 2017 et apporter le soutien du Gouvernement.



A cette occasion le directeur général, Christian Langlois, de ladite société de transformation et d’exportation de produits de la mer a informé que les pertes sont estimées à plus de 400 millions de francs CFA.

Après avoir souhaité la bienvenue au Ministre et à sa délégation, Monsieur Langlois dira : « cet incendie est un incident malheureux pour notre usine qui fête ses vingt-cinq ans d’existence. Mais, cela ne nous fait pas baisser les bras. Nous sommes aujourd’hui honorés par la visite du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. Nous saluons les efforts consentis par les autorités sénégalaises, parmi lesquelles le président Macky Sall, pour nous aider à surmonter cette épreuve.»



Après une visite de l’usine qui porte encore les stigmates de l’incendie, le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime dira : « après avoir reçu un rapport sur l’incendie, j’ai voulu venir constater de visu l’étendue des dégâts. L’usine a subi un drame très douloureux qui fait qu’elle souffre d’un déficit d’exploitation de cette usine qui constitue l’un des fleurons de l’industrie de pêche de notre pays, avec 18 à 20% de nos exportations».



A l’issue de cette visite, le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime s’est rendu sur le site du projet aquacole de Mbodiène initié par un promoteur privé.



