Usurpation d'identité, un frigoriste arrêté à l'aéroport de Dakar avec un passeport français Les agents de la brigade spéciale de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar ont interpellé un frigoriste répondant au nom de Saliou Tandjigora. Ce dernier n'a trouvé rien de mieux à faire que de dérober le passeport français de son cousin, un certain Sikhou Touré qui devait rentrer en France où il réside pour des raisons professionnelle.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

C'est au moment où Saliou Tandjigora était à deux doigts d'embarquer dans un avion de la compagnie aérienne Corsair à destination de Paris que que le pot aux roses a été découvert par un agent du service de contrôle documentaire. Le passeport qu'il avait présenté lors des formalités d'enregistrement ne correspondait pas à sa personne.



Et pour se tirer d'affaire, il a demandé à son cousin de venir à sa rescousse. Ce dernier ignorant les agissements du sieur Saliou Tandjigora, a été lui aussi interpellé dès qu'il a mis les pieds dans l'espace aéroportuaire. C'est sur ces entrefaites qu'il a été rejoint par son cousin dans les locaux du commissariat spécial de l'aéroport.



Soumis au feu roulant des questions des policiers, le frigoriste a avoué sans ambages son forfait. A l'en croire, c'est deux jours avant sa mésaventure qu'il avait dérobé le passeport du nommé Sikhou Touré. Ce dernier à son tour interrogé pour la manifestation de la vérité, a indiqué qu'il était présent à l'aéroport dans l'unique but d'aider son cousin à embarquer. Ces explications n'ont pas du tout convaincu les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête. C'est ainsi qu'au terme de leur délai légal de garde-à-vue, les deux cousins ont été déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Rebeuss.



Attraits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les délits d'usurpation d'identité portant sur un passeport ordinaire français et complicité de faux, Saliou Tandjigora et Sikhou Touré ont réitéré les déclarations qui avaient été consignés sur procès-verbal à l'enquête préliminaire. Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a relaxé Sikhou Touré et condamné Saliou Tandjigora à un mois de prison avec sursis.



source: La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook