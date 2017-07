Usurpation de fonctions : L’étudiant Seydi Bâ se faisait passer pour le Procureur de Tambacounda

Le commissariat de Tamba a déféré au parquet hier, Seydi Bâ, 29 ans, étudiant en la Faculté des sciences juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, poursuivi pour escroquerie et usurpation de fonctions. Il a plumé plusieurs personne dont des gérants de de boutique Wari, en se faisant passer, tantôt pour un Procureur, tantôt pour un régisseur de prison.



Son funeste entreprise a été découverte le 23 juin dernier. Ce jour-là, une caissière de l’Acep sise à Tambacounda a reçu l’appel téléphonique d’une personne qui lui dit être Demba Traoré, procureur de la République près le Tribunal d'instance de Tambacounda.



Au bout du fil, le monsieur lui dit qu’il a besoin de la somme de 200 000 FCfa pour soigner son frère, gravement malade. Naïve, la dame s’exécute et demande au gérant de la boutique Wari de son mari, de faire l’envoi de ladite somme. L’argent récupéré par une de ses copines, Seydi Bâ qui croyait certainement, avoir affaire à une proie facile, revient à la charge quelques minutes plus tard, et sollicite un autre envoi de 200 000 FCfa.



Là, le gérant constate après vérification, qu’il a affaire à un escroc. Une plainte a alors été déposée à la police. Et pour mettre la main sur le présumé escroc, les limiers sollicitent le concours des services la Sonatel qui aussitôt, ont délivré la liste des appels entrants et sortants du numéro du fameux "Procureur Demba Traor"é.



Un inspecteur de police a été dépêché à Dakar pour faire avancer l’enquête. En 20 jours d’intenses recherches, Seydi Bâ sera localisé à Sacré- Cœur 3. C’était, le lundi 17 juillet dernier. Avec l’appui des éléments du commissariat de Dieuppeul compétents dans le secteur, Bâ a été arrêté puis transféré à Tambacounda.



A l’annonce de son arrestation, plusieurs de ses victimes se sont présentées dans les locaux du Commissariat de Tambacounda. C’est le cas d’Ibra Wadj, gérant d’une boutique à Foundiougne, à qui l’étudiant avait soutiré 200 000 FCfa, en se faisant passer pour le régisseur de la prison de la localité.



Seydi Bâ, activement recherché par la police et la gendarmerie, opérait sous de fausses identités. Tantôt, il se fait passer pour un procureur de la République tantôt pour un chirurgien à l’hôpital Fann. Interrogé, il n’a pas nié les faits. « Je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. C’est ami d’enfance parti en Mauritanie, qui m’a initié à l’escroquerie », confesse-t-il. Il a été déféré au ce vendredi, devant le vrai Procureur, Demba Traoré.





