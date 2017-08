Usurpation des papiers de son frère : Assane Diouf risque l'expulsion pour situation irrégulière aux Etats Unis

Aujourd'hui, Assane Diouf, arrêté par le FBI, pourrait être expulsé des USA, puisqu'il n' a pas tous les papiers requis pour rester aux USA et y mener un activisme contre le régime de Macky Sall. Dans cet ancien numéro "Enquête exclusive" sur la chaîne française M6, on y voit Assane Diouf (celui qui insulte Macky Sall et Youssou Ndour sur Facebook), alors anonyme, y raconter comment il est venu aux USA grâce aux papiers de son frère.

Dimanche 20 Août 2017 à 14:00