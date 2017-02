Usurpation et vol de voiture: Le faux douanier risque un an de prison Mésaventure ou arnaque ? Toutes les hypothèses ont été soulevées hier, à l’audience du tribunal départemental de Rufisque où se tenait le procès opposant Mouhamed Dia à l’ancien gendarme Pape Sène Kharma. Accusé d’usurpation de fonction et de vol d’une voiture Peugeot 406 blanche, le mis en cause qui est en détention préventive, depuis plus d’un an, risque une peine ferme d’un an.

Les faits remontent courant mars 2016 à Mbao. Apres avoir acquis un véhicule Peugeot immatriculé DK 6906 B, le gendarme à la retraite l’avait mis à la disposition du chauffeur Souleye Diop. Mais un beau jour, ce dernier lui a dit avoir été victime de vol. Selon le chauffeur, pendant son service, il a croisé en chemin, le prévenu Mouhamed Dia qui l'a sollicité pour une course. En cours de route, le client lui a exhibé une carte professionnelle avant de se présenter comme étant un douanier en service. En fin stratège, dit-il, il lui a fait passer les menottes. Mais profitant d’une escale du chauffeur pour acheter du crédit afin de contacter son patron, le prévenu a mis le pied sur l’accélérateur pour se fondre dans la nature. Une « négligence » du chauffeur qui avait commis « l’erreur » de laisser la clé sur le contact.



Pris de panique, le chauffeur s’en est ouvert à son patron pour lui narrer sa mésaventure. L’ancien gendarme active ainsi tous les leviers dans l’espoir de retrouver son bien. C’est ainsi que l’ancien chauffeur Zein Abidine Fall qui avait eu vent du vol, tombe nez à nez avec le véhicule dans un garage sis à l’hôpital Youssou Mbargane. Un déplacement sur les lieux des pandores a permis de retrouver des sièges, les ailes du véhicule recherché, dans ledit garage.



Le béret, les menottes et le permis de conduire du chauffeur Ousmane Diop ont été aussi retrouvé dans la boite à gants de la Peugeot voiture 406. Pour sa défense, Mouhamed a déclaré avoir acheté la voiture à un certain Balla Seck officiant au commissariat de Guédiawaye.



Un système de défense peu convaincant pour le représentant du ministère public qui a ordonné le placement en mandat de dépôt du prévenu pour usurpation de fonction et vol aggravé. Quant au chef de garage Abdoulaye Dione, il a été suivi pour recel. « Il y a un certain nombre d’éléments qui nous permettent de dépasser l’étape de soupçon puisqu’à la fouille, les enquêteurs ont découvert ces mêmes éléments dans la voiture. L’usurpation et le vol sont avérés », a dit le procureur selon qui, il n'y a pas l’ombre d’un doute sur la culpabilité du prévenu dont le passé pénal ne plaide pas en sa faveur, pour avoir été arrêté pour des faits similaires.



« Ce dossier est complexe et comporte des zones d’ombre », ont attaqué d’emblée les avocats de la défense qui ont axé leur plaidoirie sur le comportement « douteux » du chauffeur. « Un voleur par essence n’expose pas son butin. Notre client a conduit le véhicule et même garé le véhicule sur la nationale à la devanture de feu Mbaye Jaques Diop pendant un mois. Les épaves on en trouve partout », a plaidé la défense, affirmant que les propos du chauffeur fugitif « ne peuvent pas être pris comme argent comptant ».



Toutes choses qui font qu’ils ont plaidé la relaxe de leur client qui est en détention depuis avril 2016. Le pool d’avocats d’ajouter que « seul le chauffeur Soulèye Diop peut identifier le véritable coupable ». Le verdict sera rendu le 22 février prochain.



