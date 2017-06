VIDEO-Colère des socialistes et polémiques sur sa candidature: Mansour FAYE livre sa part de vérité « Nous n’avons pas défenestré nos alliés », soutient le maire de Saint-Louis. « Il est normal qu’au sein d’une coalition, qu’une partie se fâche, en un moment donné, en indiquant que « cette situation est tout à fait normale ». « Je suis certain que les discussions que nous allons initier vont aplanir les incompréhensions », a-t-il ajouté, appréciant la colère des socialistes et le tollé provoqué par sa candidature.



« Toute désignation ou choix implique, naturellement, des exclusions », a souligné le patron de l’APR/Saint-Louis, dans cet entretien accordé à NDARINFO, en marge d’une mobilisation sociale avec des pêcheurs de Guet-Ndar.



« Aux choix des hauts conseillers, l’APR de la Commune n’a pas été servie. Ce sont les socialistes qui en avaient bénéficié. Personne n’avait rechigné », a expliqué l’édile de la ville …



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 08:07



