VIDÉO - Comment Macron s'est fait remarquer lors de la photo officielle au G20

On y voit comment Emmanuel Macron, titubant et faisant sursauter ses collègues, est arrivé jusqu'au bout de la rangée pour se placer près de Donald Trump.



On a vu vendredi la "photo de famille" des chefs d'États au premier jour du G20 à Hambourg, avec Emmanuel Macron placé à l'extrême gauche sur la représentation officielle, à côté de Donald Trump. Ce placement a d'ailleurs surpris.



Une vidéo, montée par le Telegraph, apporte cet amusant éclairage sur les coulisses de la séance photo. Le président français longe TOUTE la deuxième rangée des chefs d'État, surprenant l'Indien Narendra Modi, tapotant amicalement l'épaule du Canadien Justin Trudeau, et laissant croire à la Première ministre norvégienne Erna Solberg qu'il venait lui faire la bise...



En réalité, le placement de Macron obéissait à la plus stricte règle diplomatique. Au troisième rang sont placés les représentants d'instances internationales, à l'instar de Christine Lagarde pour le FMI. Au deuxième rang figurent les chefs d'États-Premiers ministres, et au premier rangs, les présidents, à l'exception de Angela Merkel qui est l'hôte de cette édition du G20.



Et les plus anciens élus sont rangés au centre de la photo, les "petits nouveaux" à l'extérieur. C'est pourquoi Emmanuel Macron, dernier arrivé après Trump mais avant le Sud-coréen Moon Jae-in, à l'autre extrémité, se retrouve au bord de la photo.