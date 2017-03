VIDEO-Des tirs entendus près du Parlement britannique: l’assaillant présumé aurait été abattu

Un véhicule a foncé sur des passants sur le pont de Westminster. Des dizaines de personnes ont été blessées.



Des coups de feu ont été tirés mercredi après-midi devant le Parlement à Londres, à proximité du pont de Westminster. L’incident par arme à feu s’est produit vers 15h40 (heures belges), confirme sur Twitter la police londonienne.



Plusieurs personnes seraient blessées. Le chef de la Chambre des Communes David Lidington a déclaré mercredi aux députés qu’un «policier avait été poignardé» et que «l’assaillant présumé s’était fait tirer dessus par un policier» devant le Parlement.



Le quartier a été bouclé et les députés sont confinés à l’intérieur du Parlement. Quelques minutes après les détonations, un hélicoptère des services d’urgence a atterri à proximité du Parlement. Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR

— Jim Waterson (@jimwaterson) 22 mars 2017





