VIDEO. Etats-Unis: une puéricultrice filmée en train de pousser un enfant de 4 ans dans un escalier

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

Aux Etats-Unis, une auxiliaire de crèche de 52 ans, Sarah Gable, a été surprise vendredi 3 mars en train de maltraiter une fillette de 4 ans. La vidéo des faits est diffusée par le quotidien américain Washington Post, jeudi 9 mars. L'enfant tenait la rampe, au-dessus d'une volée de marches, quand la puéricultrice l'a poussée dans l'escalier, selon les images de la caméra fraîchement installée.

Licenciée, l'auxiliaire est mise en examen L'incident s'est produit vendredi dans une crèche située dans la banlieue de Philadephie, à Upper Darby (Pennsylvanie). La caméra avait été installée à peine une demi-heure plus tôt dans l'établissement. Une autre employée, Shawayne Tavares, regardait le flux vidéo et a été témoin du geste. "J'avais les larmes aux yeux", a-t-elle déclaré à la chaîne NBC 10 de Philadelphie.

Sarah Gable, s'est défendue en affirmant que la chaussure de l'enfant avait provoqué sa chute. La puéricultrice, qui a 25 ans d'expérience, avait commencé à travailler dans ce lieu de garde d'enfants moins d'un an plus tôt. Elle a été licenciée. Elle est également mise en examen pour "voies de fait", après avoir été arrêtée, puis libérée contre une caution de 25 000 dollars, selon la chaîne CBS. L'enfant, qui n'a eu qu'une légère égratignure au genou, est revenue à la crèche le lendemain.



