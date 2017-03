Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO L’in­croyable famille Karda­shian : à bout, Khloé s’énerve et s’en prend à Kourt­ney Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 14:27 | | 0 commentaire(s)| Le quoti­dien des Karda­shian est évidem­ment fait de photos sexy, mais aussi de moments de tension, et le premier épisode de la trei­zième saison de L’in­croyable famille Karda­shian en compte quelques-uns.

L’in­croyable famille Karda­shian revient à la télé­vi­sion avec la trei­zième saison du programme de télé­réa­lité qui suit leurs péri­pé­ties. La diffu­sion de l’émis­sion débu­tera en France ce vendredi 17 mars sur la chaîne E! et les célèbres sœurs plongent d’em­blée les télé­spec­ta­teurs dans leurs soucis du quoti­dien. Kourt­ney s’in­ter­roge sur sa rela­tion avec son ex, Scott Disick, Khloé tente de mener sa vie amou­reuse loin du regard de Kim et celle-ci trouve toujours de quoi s’oc­cu­per entre ses shoo­tings, son mari Kanye West et ses enfants. Ce qui préoc­cupe les trois sœurs dans l’ex­trait que l’on vous présente ci-dessus, c’est le sort réservé à leurs boutiques DASH. C’est dans ces enseignes présentes dans plusieurs villes améri­caines, qu’elles écoulent des produits estam­pillés Karda­shian. Mais les chiffres des maga­sins sont de moins en moins miro­bo­lants et le coût pour les entre­te­nir ne dimi­nue pas, lui. Une chaîne concur­rente a proposé de les rache­ter, mais Kourt­ney semble avoir beau­coup de mal à tour­ner la page alors que ses sœurs ont clai­re­ment envie de s’en débar­ras­ser. Et Khloé le lui fait clai­re­ment comprendre verte­ment…



