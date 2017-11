VIDÉO- LES MAROCAINS D'AFRIQUE: Dr. Réda Mansouri, 15 ans dédiés à la santé des enfants au Sénégal

Tous les matins, le docteur Réda Mansouri quitte son domicile pour se mettre au service des enfants malades hospitalisés ou venant en consultation à l'hopital d'Enfants Albert Royer. Après des études en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Réda, comme l’appellent ses collègues médecins, a très vite adopté le mode de vie de ce pays.



Conformément aux exigences de cette faculté, le docteur Mansouri ne va pas traîner durant ses études à la faculté de médecine. Et 8 ans après son arrivée au Sénégal, il décroche son diplôme en médecine générale avant de se spécialiser dans la chirurgie infantile.



Fidèle au serment d’Hippocrate, il évolue en vrai professionnel à Albert Royer, l’hôpital pour enfants dans lequel il a été affecté depuis sa sortie de la faculté. Cette conduite lui vaut le respect de ses collègues, du personnel soignant de l’hôpital Albert Royer et des parents des enfants malades qu’il suit quotidiennement, ou sur lesquels il a déjà fait une intervention chirurgicale.



Inutile de se demander si le Docteur Mansouri se plaît dans ce noble métier qu’il exerce au Sénégal. Toujours apte à recevoir, à consulter et à interner, au besoin, un enfant malade, Docteur Réda ne met pas de temps pour gagner la confiance des parents.



Après l'avoir rencontré, ces derniers sont très soulagés de voir que leur fils ou fille est entre de bonnes mains. Le métier de chirurgien-pédiatre est certes très stressant, mais le Docteur Réda Mansouri a trouvé une parade. Très souvent, il passe les rares heures durant lesquelles il n’est pas hôpital à se balader sur la corniche ouest de Dakar. C’est là-bas, en face de l’océan Atlantique, qu’il se change les idées en réfléchissant sur le lendemain, qui sera certainement une journée aussi chargée que la précédente.









Le360Afrique