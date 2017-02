VIDEO - Le journaliste de "Quotidien" Paul Larrouturou expulsé manu militari en marge d'un déplacement de Marine Le Pen

PRESIDENTIELLE 2017 - Persona non grata à la convention présidentielle du FN qui se tient ce week-end à Lyon, les journalistes de Quotidien n'étaient manifestement pas les bienvenus au Salon des entrepreneurs que Marine Le Pen visitait ce mercredi en début d'après-midi.



Au terme d'une déclaration à la presse, le journaliste Paul Larrouturou a cherché à interpeller la candidate à l'élection présidentielle. C'est à ce moment que le service d'ordre a empoigné le reporter de Quotidien et l'a brusquement reconduit à la porte, selon notre journaliste présent sur place.



Dans une situation confuse, le ton est alors sèchement monté entre le journaliste et le service d'ordre, des menaces et des injures étant échangées loin de Marine Le Pen qui a poursuivi sa visite.



Le Front national avait-il passé des ordres? Interrogé par Le HuffPost, le service de presse du parti d'extrême droite jure qu'aucune consigne n'a été passée. Egalement joint, Paul Larrouturou n'a lui-même pas compris ce qui lui arrivait.



Ce n'est pas la première fois que le journaliste de Quotidien est pris à partie dans le cadre d'un événement organisé par Front national. Lorsqu'il officiait au Petit Journal, alors animé par Yann Barthès, Paul Larrouturou et deux de ses collègues avaient été "encerclés par plusieurs militants après une interview de Bruno Gollnish" puis frappés par des participants au traditionnel défilé du FN pour le 1er mai. Le service d'ordre du FN était alors intervenu pour les exfiltrer.



Le Front national refuse systématiquement d'accréditer les journalistes de Quotidien comme ceux de Mediapart.