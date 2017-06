VIDÉO : Les dangers de l’orgueil et de la vantardise (Par Serigne Mohsine DIOP)

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017

Votre Tafsiroul Qur’an sur NDARINFO, revient, ce lundi, sur les dangers de l’orgueil et de la vantardise parfois favorisés par l’opulence et la non prise en conscience par le musulman, du fait que sa richesse tarissable et éphémère provient d’Allah, le Tout-Puissant, Créateur des mondes.



Notre professeur émérite Serigne EL Hadji Mohsine DIOP nous rappelle, à la lumière des versets de la Sourate 17 (le Voyage nocturne), la nécessité pour le fidèle, de faire preuve d’humilité devant les cadeaux d’Allah.



Il nous expose également les belles récompenses qu’Allah accorde à ceux qui, par compassion et altruisme, partagent leurs biens avec leurs semblables.

