VIDEO: Les terrifiantes images de la libération de Kala, "enchaînée comme un chien" Jusqu’en février, Kala était sous le couvert de l’anonymat. À ce moment, elle était passée à l’émission de Dr. Phil afin de parler de son expérience.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|

En novembre 2016, Kala Brown, 30 ans, a été secourue après avoir été séquestrée par le meurtrier de son petit ami.

L’histoire sordide se déroule en Caroline du Sud, la jeune femme ayant été enchaînée dans un container par Todd Kohlhepp, un tueur en série qui avait tué son petit ami Charlie Karver, avant de la violer à répétition pendant deux mois.



Les policiers ont pu retrouver Kala grâce aux données de son téléphone mobile, localisant la zone où elle se trouvait, mais aussi en entendant ses cris.

Les officier du bureau du shérif de Spartanburg ont dû tailler le métal du container pour a découvrir. Koehlepp, quant à lui, a plaidé coupable à sept accusations de meurtres, qui se sont déroulés sur une période de 13 ans, et a été condamné à 7 peines de prison à vie.



La police a diffusé vendredi dernier la vidéo de la libération de Kala, où on la voit retenue par une lourde chaîne au cou et aux poignets.





Elle répond alors aux questions des policiers et leur indique que son petit ami a été abattu, mais qu’aussi Koehlepp lui a dit qu’il avait tué et enterré plusieurs victimes sur sa ferme. Afin de dissimuler l’odeur des corps aux chiens pisteurs, il avait placé du poivre rouge.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook