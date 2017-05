VIDEO-"Macron, les coulisses d'une victoire": le documentaire exclusif consacré au nouveau président Ce lundi, TF1 et LCI ont diffusé un film documentaire au plus près de la campagne d'Emmanuel Macron. Nos caméras ont suivi celui qui, depuis le dimanche 7 mai, préside aux destinées du pays. Un document intimiste, rare, qui permet, au gré des 200 jours de sa campagne, de mieux saisir la personnalité et les ressorts du fondateur d'En Marche! .

La trajectoire fulgurante d'Emmanuel Macron est étonnante. A même pas 40 ans, et après une brève carrière politique sans avoir occupé le moindre mandat électif, le fondateur d'En Marche est finalement parvenu à la fonction suprême, dimanche. Le début d'une aventure politique qui avait commencé en novembre 2016 quand, lassé par un " système [qui] a cessé de protéger ceux qu’il devait protéger", Emmanuel Macron (38 ans à ce moment-là), se jette dans la bagarre.

Ils sont nombreux à lui promettre l'enfer. Mais après 200 jours de campagne, l'ancien ministre de l'Economie a réussi son pari. Comment ? C'est ce que propose de comprendre le film documentaire "Emmanuel Macron les coulisses d'une campagne", diffusé le lundi 8 mai sur TF1 et LCI. Pendant près de huit mois, le réalisateur Yann L'Henoret a pu capter les instants-clés de cette campagne éclair. C'est ce que l'on vous propose de revoir, ici.

