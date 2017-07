VIDEO – Me Wade plus fort que jamais : « Je suis fier de mes 91 ans » Après l’interdiction de sa marche à la place de l’indépendance, Me Abdoulaye Wade a tenu à faire une conférence de presse dans laquelle il affirme qu’il n’a pas le complexe de son âge.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 21:13



wadage par yahyaoui01amin

