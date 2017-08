VIDÉO - Mondiaux d'athlétisme : le roi Usain Bolt abdique face à Justin Gatlin et s'offre le bronze COUP DE TONNERRE - Sa majesté Usain Bolt, légende du sprint, ne s'est pas offert la sortie de ses rêves, samedi soir à Londres. Il a été battu par Justin Gatlin et Christian Coleman lors de la finale du 100 mètres. C'est une prodigieuse carrière qui s'arrête, pour l'un des plus grands athlètes de tous les temps.

Le stade entier n'avait d'yeux que pour lui. Lui, son altesse sérénissime du sprint, Usain Bolt. Il rêvait d'une sortie exceptionnelle et ne se l'est pas offerte. Il l'avait dit et répété depuis son arrivée dans la capitale britannique : il était "prêt à 100%" pour montrer qu'il restait "imbattable et inarrêtable".



Le détenteur du record du monde n'a pas réussi à surclasser ses adversaires. C'est l'Américain Justin Gatlin qui est champion du monde en battant Usain Bolt, 3e, en finale du 100 m. Justin Gatlin, 35 ans et suspendu quatre ans pour dopage dans sa carrière, champion olympique 2004 et du monde 2005 du 100 m, a bouclé la ligne droite en 9 sec 92/100e, devançant son compatriote Christian Coleman (9.94), et Bolt en 9 sec 95.



Usain Bolt était invaincu depuis 2008 dans une grande compétition. L'homme le plus rapide de tous les temps (9 sec 58 sur 100 m, 19 sec 19 sur 200 m) ne voulait surtout pas voir son prestige écorné par une ultime défaite qui viendrait gâcher un palmarès exceptionnel.



Sa retraite, annoncée depuis un moment, va laisser un immense vide qui sera difficile à combler. Mais avant de tirer sa révérence, Bolt comptait bien marquer encore les esprits avec un 12e titre mondial (un record) pour rester fidèle à sa légende. Ce ne sera pas le cas. Pour la suite avant la fin, rendez-vous le 12 août prochain, pour le 4x100m.







