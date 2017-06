(VIDÉO) Mouroum Koor ou « Zakâtoul fitr »: règles et préceptes d’une obligation. Par Oustaz Mohsine LY Qui doit sortir la Zakâtoul fitr, ce grand moyen de purification pour les jeûneurs, cette Sadaqa à travers laquelle ,Allah efface les péchés et les distractions faites durant le mois du Ramadan ? À quel moment du jeûne doit-on sortir le Mourooum Koor ? À qui est destinée cette aumône de la rupture du Ramadan ? Dans ce cours magistral offert aux internautes de Ndarinfo et tous les autres, Oustaz Mohsine LY éclaire nos lanternes. Le professeur LY revient sur le sens et l’importance de cet acte de solidarité, occasion d'expiation pour les péchés. Suivez le guide !

