VIDEO-Présidentielle française: candidats au tableau !

Rédigé par Alain Lolade le 18 Mars 2017 à 19:11 | Lu 255 fois

Les candidats à la Présidentielle retournent à l'école pour répondre aux questions d'une quinzaine d'enfants de 8 à 12 ans. Tour à tour, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron,et Jean-Luc Mélenchon se frottent à la sagacité des écoliers.

Ils répondront à leurs questions d'actualité et reviendront sur leurs propres vies d'écoliers et leurs rapports à l'école. Vivement que cette belle initiative fasse tache d'encre dans nos pays pour que naisse une nouvelle génération d'hommes politiques concernés par le seul développement de la cité, le tout dans un esprit de dialogue exempt de diatribes et d'invectives!