VIDEO - Quand Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum parlait de sa propre mort

Avec un ton assez appuyé et une assurance dans ses dires, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum évoquait ainsi le jour de sa disparition. On l’entend dire ceci: «Il m’a dit la manière dont je vais quitter ce bas monde, «Billahil Leuzi Laa Ilaa Ha Ilaa Houwa». Il me l’a dit et m’a signifié que cela dépendait de moi».