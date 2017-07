VIDEO -Quand la triche devient une affaire de famille !

Force nous est de l'admettre, la triche est devenue une réalité dans notre société, à tous les niveaux. Et le plus difficile à avaler dans l'actualité de l'affaire dite des fuites au baccalauréat, c'est que ce sont les parents d'élèves qui sont les premiers acteurs parce que prêts à ouvrir le portefeuille pour l'achat des épreuves. N'eût été la gravité de la situation, on sourirait presque de cette vidéo venue d'Inde, où ce sont les parents qui paient de ...leurs personnes, pour organiser la triche. Du jamais vu !

