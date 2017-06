VIDEO- Rencontre entre la CENA et 47 Coalitions: Manko Taxawu Senegal claque la porte Les concertations entre la CENA et les plénipotentiaires des 47 coalitions et partis politiques, démarrent mal. Alors que les échanges sont à peine lancées, le vice-président de Rewmi, membre de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal boude et claque la porte. Déthié Fall parle «d’amateurisme et de cécité politico-intellectuelle». Il a qualité la démarche de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), de «manque de professionnalisme». Suivez l’extrait vidéo…

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2017 à 17:00



